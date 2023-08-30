Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 30 Ağustos noterler bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı kapalı mı ve kaça kadar açık olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı?

        Noterler bugün yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verecek mi? Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, noterler bugün açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 00:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum bugün kapalı olacak. Peki, noterler bugün kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        2

        NOTERLER BUGÜN KAPALI MI?

        Noterler her resmi tatilde olduğu gibi bugün da kapalı olacak. Dolayısıyla bugün noterde işi olacaklar işlem yapamayacaklar.

        3

        Noterde işlem yapacaklar 31 Ağustos Perşembe günü işlemlerini yapabilecekler.

        #noter
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Fenerbahçe için geliyor!
        Fenerbahçe için geliyor!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!