Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı?
Noterler bugün yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verecek mi? Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, noterler bugün açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum bugün kapalı olacak. Peki, noterler bugün kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
NOTERLER BUGÜN KAPALI MI?
Noterler her resmi tatilde olduğu gibi bugün da kapalı olacak. Dolayısıyla bugün noterde işi olacaklar işlem yapamayacaklar.
Noterde işlem yapacaklar 31 Ağustos Perşembe günü işlemlerini yapabilecekler.