Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı?
Noterler yarın yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hizmet verecek mi? Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş yarın kapalı olacak. Peki, noterler yarın açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı? Bilindiği üzere yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil ve birçok kurum yarın kapalı olacak. Peki, noterler yarın kapalı mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
NOTERLER YARIN KAPALI MI?
Noterler her resmi tatilde olduğu gibi yarın da kapalı olacak. Dolayısıyla yarın noterde işi olacaklar işlem yapamayacaklar.
Noterde işlem yapacaklar 31 Ağustos Perşembe günü işlemlerini yapabilecekler.