30 Ağustos resmi tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama hazırlıkları devam ederken, "30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında işi olanlar ve tatil planı yapanlar için merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla kutlanmıştır. 30 Ağustos her yıl olduğu gibi bu yılda yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlacanak. Peki 30 Ağustos resmi tatil mi, 30 Ağustos Salı resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kanun gereği resmi tatil olarak kutlanıyor.
Dolayısıyla 30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil ve buna bağlı olarak resmi kuruluşlar çalışmayacak.