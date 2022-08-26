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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramına sayılı günler kala halk arasında en çok merak edilen konular arasında 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Özellikle 30 Ağustos için tatil planı yapanlar bu sorunun cevabını merak ediyorlar. Peki 30 Ağustos tatil mi? İşte haberimizin detayları...

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  • 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi

    Her yıl olduğu gibi milli bayramlar öncesi tatil araştırmaları bu yıl da 30 Ağustos için sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kısa bir zaman kala çalışan vatandaşlar tarafından 30 Ağustos'un tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? İşte ayrıntılar...
  • 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi

    30 AĞUSTOS NE ZAMAN HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor.
  • 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi

    30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos tarihinin iş gününe denk gelmesi nedeniyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına giriyor. Haftasonu izinli olan çalışanlar 3 günlük tatil yapabilecekler. 
  • 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

    Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
  • 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi

    30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ? 

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu tatili ile birleşip birleştirilmeyeceği akıllarda soru işareti oluşturdu. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Gelişme olursa haberimizde yer vereceğiz. 

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