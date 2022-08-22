30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle bir çok kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle 30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, hastaneler, bankalar, noter ve PTT'nin açık olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, 30 Ağustos çalışma takvimi...