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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Haftaiçi tüm yurtta sevinçle kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda PTT, kargolar, bankalar, eczaneler ve hastanelerin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. İşte, 30 Ağustos'ta bankaların, kargoların, hastanelerin ve eczanelerin çalışma durumu hakkında merak edilenler...

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  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle bir çok kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle 30 Ağustos'ta kargolar, eczaneler, hastaneler, bankalar, noter ve PTT'nin açık olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte, 30 Ağustos çalışma takvimi...
  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyen kargolar 30 Ağustos 2022 Salı Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasıyla birlikte kargo alım ve dağıtım işlemleri de bir gün ara verilecek.
  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

    30 Ağustos Salı günü bankalar resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT işlemleri de 31 Ağustos Çarşamba gününden itibaren hesaplara geçecek.
  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI, SALI GÜNÜ BANKALAR HİZMET VERİYOR MU?

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin poliklinik bölümleri gün boyunca kapalı olacak. Fakat ihtiyacı olan kişiler için Acil Servisler hizmete devam edecek.  Poliklinikler ise 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle normal mesai saatlerine dönecekler.
  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler, resmi tatilerde ve pazar günlerinde nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için sadece nöbetç, eczaneler açık olacak.
  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI, SALI GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

    PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. 
  • 30 Ağustos'ta kargolar, bankalar ve PTT açık mı? 30 Ağustos 2022 eczaneler ve hastaneler hizmet verecek mi?

    30 AĞUSTOS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

    30 Ağustos'ta Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için noterler kapalı olacak. Noterde işi olan vatandaşlar 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle işlerini halledebilecekler.

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