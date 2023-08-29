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30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanacak. 30 Ağustos için hazırlıklar sürerken, Zafer Bayramı'nda işe gitmek durumunda olanlar, toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin araştırımalarını sürüdüyor. Peki, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?" İşte detaylar...