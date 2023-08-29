30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metrobüs bedava mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde hazırlıklar sürüyor. Zafer Bayramı öncesinde 30 Ağustos günü metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücretsiz olup olmayacağına yönelik araştırmalar sürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı özelinde toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin belediyelerden yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Peki, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metrobüs bedava mı?" İşte 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, vapur ücret tarifesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanacak. 30 Ağustos için hazırlıklar sürerken, Zafer Bayramı'nda işe gitmek durumunda olanlar, toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin araştırımalarını sürüdüyor. Peki, "30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs bedava mı?" İşte detaylar...
30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek.