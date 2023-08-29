30 Ağustos toplu taşıma tarifesi 2023: 30 Ağustos yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul 30 Ağustos toplu taşıma bedava mı?

30 Ağustos toplu taşıma tarifesi 2023: 30 Ağustos yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul 30 Ağustos toplu taşıma bedava mı?

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım sürüyor. Zafer Bayramı öncesinde toplu taşıma tarifesinin ücretsiz olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte 30 Ağustos Çarşamba yarın toplu taşımaların ücret tarifesi hakkında güncel bilgiler...