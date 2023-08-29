30 ağustos yarın bankalar tatil mi, açık mı? 30 Ağustos 2023 bankalar kapalı mı, kaça kadar açık olacak?

30 ağustos yarın bankalar tatil mi, açık mı? 30 Ağustos 2023 bankalar kapalı mı, kaça kadar açık olacak?

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101. yıl dönümü ile çeşitli etkinlik ve törenlere sahne olacak 30 Ağustos için geri sayım devam ederken o gün içinde banka işlemleri olanlar "30 Ağustos Çarşamba günü bankalar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos'ta bankaların çalışma durumu ve saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...