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        Haberler Gündem 30 Ağustos yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2023 yarın kargo, PTT çalışıyor mu ve şirketler dağıtım yapacak mı?

        30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta kargolar ve PTT çalışıyor mu?

        30 Ağustos kargo çalışma durumu araştırılıyor. Bu sene çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda gözler "30 Ağustos'ta kargolar ve PTT çalışıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:38
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        30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl yurdumuzun dört bir yanında coşku ile kutlanıyor. 30 Ağustos'un resmi tatil günlerinden biri olması nedeniyle kargoların dağıtım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos kargo ve PTT tatil mi, açık mı? İşte, konuya dair detaylar...

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        30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

        Resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyen kargolar 30 Ağustos 2022 Çarşamba Zafer Bayramı'nda da kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasıyla birlikte kargo alım ve dağıtım işlemleri de bir gün ara verilecek.

        3

        30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI, PTT ÇALIŞIYOR MU?

        PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Perşembe günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

        4
        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi
        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamı ve önemi
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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