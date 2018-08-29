30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl yani 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 30 Ağustos'un iş gününe denk gelmesi beraberinde 30 Ağustos resmi tatil mi? ve 30 Ağustos'ta bankalar, PTT ve eczaneler açık mı sorusunu getirdi. İşte 30 Ağustos zafer bayramı ile ilgili detaylar...

30 AĞUSTOS - YARIN RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos, Türkiye'de resmi tatil günü olarak kabul ediliyor. Dolaysıyla yarın yani 30 Ağustos 2018 perşembe günü resmi tatil...

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR, PTT VE ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil yani tüm devlet kurumları ve bankalar kapalı. PTT'de devlet kurumu olduğu için yarın yani 30 Ağustos'ta kapalı olacak. Eczane ve hastaneler de(acil servis hariç) 30 Ağustos'ta kapalı olacak.

30 AĞUSTOS NEDİR?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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