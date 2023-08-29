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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım sürüyor. Zafer Bayramı öncesinde toplu taşıma tarifesinin ücretsiz olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi oldu? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımaların ücret tarifesi hakkında güncel bilgiler...