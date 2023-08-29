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        Haberler Gündem 30 Ağustos yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul 30 Ağustos Çarşamba toplu taşıma bedava mı?

        30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

        30 Ağustos yani yarın toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro, metrobüs, vapur, tramvay ve marmarayın ücret tarifesi merak konusu oldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte "30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı ile 30 Ağustos Çarşamba toplu taşıma tarifesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 11:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:57
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        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı için geri sayım sürüyor. Zafer Bayramı öncesinde toplu taşıma tarifesinin ücretsiz olup olmadığı gündemdeki yerini aldı. 30 Ağustos resmi tatil olması sebebiyle pek çok çalışan izinli olacak. Peki, 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte 30 Ağustos Çarşamba yarın toplu taşımaların ücret tarifesi hakkında güncel bilgiler...

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        30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos günü ücretsiz hizmet verecek.

        3

        30 AĞUSTOS'TA OTOBÜSLER VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

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        ANKARA VE ANTALYA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. 30 Ağustos Çarşamba günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.

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        Öte yandan EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile Zafer Bayramı’mızın 101. yılı olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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