30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI: 101. yıla özel, resimli, en güzel, kısa, farklı Türk bayraklı ve anlamlı 30 Ağustos mesajı ve Atatürk sözleri

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI: 101. yıla özel, resimli, en güzel, kısa, farklı Türk bayraklı ve anlamlı 30 Ağustos mesajı ve Atatürk sözleri

30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi sonunda, düşman ordusunun büyük kısmı dört taraftan sarılarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ateş hatları arasında, bizzat Zafertepe’den idare ettiği savaşta, tamamen yok edilmiş veya esir edilmiştir. Bu kutlu günü sosyal medya hesaplarında anmak isteyenler için en güzel, resimli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 30 Ağustos sözleri ve mesajı...

Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi’nin 101. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaffak olmak değil, asıl zaferdeki muvaffakiyetlerin menabilni kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir.

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Anadolu zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.