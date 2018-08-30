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30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun. Böyle anlamlı bir günde en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye'de resmi, ulusal bir bayramdır. İşte en güzel Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...