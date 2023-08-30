Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?

        Zafer Bayramı için hazırlıklar sürerken, 30 Ağustos Çarşamba günü kargoların çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda kargo bekleyen ve ürün teslim edecek olan işletmeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı yani yarın kargoların açık olup olmadığına ilişkin araştırılmalarını sürdürüyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kargoların çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 00:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Çarşamba günü gönderi bekleyen ve ürün teslim edecek olan işletmeler yarın kargolar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği gibi resmi tatil gerekçesiyle birçok kurum kapalı olurken, bazı işletmeler çalışmaya devam ediyor. Peki, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte detaylar...

        2

        30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bugün, yani 30 Ağustos Çarşamba günü tam gün tatil olacağı için kargo şirketleri gün boyu kapalı olacak.

        3

        Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 30 Ağustos'ta PTT tam gün kapalı olacak.

        4
        30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
        30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Fenerbahçe için geliyor!
        Fenerbahçe için geliyor!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!