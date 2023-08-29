30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? Yarın kargolar çalışıyor mu?
Zafer Bayramı için hazırlıklar sürerken, 30 Ağustos Çarşamba günü kargoların çalışma saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda kargo bekleyen ve ürün teslim edecek olan işletmeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı yani yarın kargoların açık olup olmadığına ilişkin araştırılmalarını sürdürüyor. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kargoların çalışma durumu...
30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir tarafından büyük bir coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos Çarşamba günü gönderi bekleyen ve ürün teslim edecek olan işletmeler yarın kargolar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği gibi resmi tatil gerekçesiyle birçok kurum kapalı olurken, bazı işletmeler çalışmaya devam ediyor. Peki, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı? Yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" İşte detaylar...
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Yarın, yani 30 Ağustos Çarşamba günü tam gün tatil olacağı için kargo şirketleri gün boyu kapalı olacak.
Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 30 Ağustos'ta PTT tam gün kapalı olacak.