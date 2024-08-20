30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Çalışanlar ve ebeveynler Zafer Bayramı'nın resmi tatil olarak sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Bayram, bu sene Cuma gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? İşte, detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca özel ve kamu sektörü çalışanı Zafer Bayramı'nın tatil olup olmadığını ve denk geldiği günü araştırıyor. Öte yandan, aynı gün toplu taşımanın da durumu merak ediliyor. Peki, bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi ve toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak geçiyor. Bu sene bayram Cuma gününe denk geliyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.