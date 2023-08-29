30 Ağustos konser takvimi: 30 Ağustos 2023 ücretsiz İstanbul konserleri
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ücretsiz konserler verilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos konser takvimini ve sahne alacak sanatçıları paylaştı. Bu noktada gözler "İstanbul'da 30 Ağustos'ta kimin konseri var, saat kaçta?" sorusuna çevrildi. İşte, İstanbul'daki ücretszi 30 Ağustos konserleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul geleninde kutlamalar düzenleyecek. Yenikapı’da tüm gün sürecek etkinlik ve konserlerin yanı sıra Tuzla, Çekmeköy, Esenler ve Bağcılar'da da çeşitli sanatçılar konser verecek. İşte, İstanbul'daki ücretsiz 30 Ağustos konserleri...
İSTANBUL 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
30 Ağustos Zafer Bayram kutlamaları kapsamında büyük kutlama Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. 14.00’de kapı açılışıyla başlayacak etkinliklerde Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santı&Tuğçe, Big Rhythm sahne alacak. Gecenin finalinde Gülşen İstanbullarla buluşacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul; Esenler Dörtyol Meydanı’nda Feride Hilal Akın (saat: 19:30) ve Emre Altuğ (saat 21:00) konseri,
Tuzla Sahil Tören Alanı’nda; Aydilge (saat 19:30) ve Özgün konseri (saat 21:00)