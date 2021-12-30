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Haberler Sağlık Son dakika: 30 Aralık koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
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30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugün korona vaka ve vefat sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısında endişe veren artış devam ediyor. 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı? Korona vaka sayısını yakından takip eden vatandaşlar 30 Aralık 2021 Perşembe corona tablosu vaka sayılarını araştırıyor. İşte son dakika koronavirüs tablosu ve korona vaka sayısı...

Son dakika: 30 Aralık koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki korona vaka sayısının uzun süre sonra 30 binin üzerinde kaydedilmesi ise tedirginliği artırdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 35 binin üzerinde kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi ise yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 854 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 134 bin 774 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor.” dedi.

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