30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - ŞANLIURFA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, özel yapılmış bölmelere gizlenmiş vaziyette 30 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili M.D ve M.D. hakkında işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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