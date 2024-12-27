Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık 30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping sağlıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping sağlıyor

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Çiğdem Çınar, University College London (UCL) tarafından yapılan çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre, orta ve yoğun şiddette yapılan günde 30-60 dakika egzersiz, beyindeki hafıza ve bilişsel işlevleri ertesi gün de iyileştiriyor. Ayrıca, derin uyku ile birleşen egzersiz, beyin fonksiyonlarını daha da güçlendiriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping sağlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Araştırma bulgularına dair konuşan Doç. Dr. Çiğdem Çınar, “Egzersiz sonrasında beyindeki nörotransmitter değişiklikleri, bir sonraki gün beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve hafızayı güçlendiriyor. Egzersizin sadece anlık değil, uzun vadeli bilişsel faydalar sağladığını da görmekteyiz. Derin uyku ile birleşen egzersiz, bu etkiyi pekiştiriyor" dedi.

        BEYNİ GENÇ HAFIZAYI DİRİ TUTUYOR

        Düzenli egzersizin yalnızca zihinsel sağlığı değil, bedensel sağlığı da iyileştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını dengeler ve metabolik hastalıkların riskini azaltır. Kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkiler oluşturur, eklem sağlığını korur ve kemik yoğunluğunu artırır. Aynı zamanda egzersiz, ruh halini iyileştiren endorfin salgılar ve stres seviyelerini düşürür. Böylece fiziksel ve psikolojik iyilik hali sağlanmış olur” dedi.

        REKLAM

        EGZERSİZ VE UYKU, BEYNİN GENÇ KALMASINI SAĞLIYOR

        Araştırma, egzersiz ve kaliteli uyku kombinasyonunun beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını gösteriyor. Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz, beyin fonksiyonlarını güçlendirirken, özellikle derin uyku evresinde geçirilen zaman hafızayı iyileştiriyor ve bilişsel fonksiyonları artırıyor. Bu iki faktörün birlikte etkisi, yaşlanan beyin üzerinde olumlu sonuçlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

        50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

        Çalışmaya katılan 50-83 yaşındaki bireyler, daha fazla egzersiz yaptıklarında hafıza testlerinde daha başarılı oldu. Ayrıca, daha fazla uyku, özellikle derin uyku, bu iyileşmeyi destekledi. Doç. Dr. Çınar, hareketsiz yaşam tarzının beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, düzenli egzersizin zihinsel sağlık için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

        MİNİMUM YARIM SAAT HAREKET VE UYKU ŞART

        Araştırma, yaşlılık döneminde bile uyku kalitesinin ve fiziksel aktivitenin bilişsel sağlığı iyileştiren önemli faktörler olduğunu ortaya koyuyor. Doç. Dr. Çınar, egzersiz ve uyku düzeninin beyin sağlığındaki etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu kombinasyonun uzun vadeli etkilerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi, beyin sağlığına katkılarını daha net gösterecektir” dedi.

        Düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı güçlendiriyor. Özellikle yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonları iyileştirerek, yaşam kalitesini artıran bu iki faktör, beyin sağlığını korumak için hayati öneme sahip. Hareketsiz yaşam tarzının olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, günde 30-60 dakika egzersiz ve uyku düzeni, sağlıklı bir yaşlanma için temel unsurlardır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı