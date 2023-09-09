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POMEM sonuçları adayların erişimine sunuldu. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) sonuçları e-Devlet pa.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Hatırlanacağı gibi POMEM lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın, ön lisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere 10 bin öğrencinin alınacağını duyurmuştu. İşte 2023 POMEM sonuçları...