30 Ekim 2023 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

30 Ekim 2023 MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları

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Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te eleme heyecanı vardı. Bir kişi hayallerine veda ederken; bu isim, jüri üyelerinin dahil beklemediği biri oldu. Eleme oyunundan sonra bu akşam MasterChef'te yeni bir hafta başladı ve şimdi şefler takım kaptanlığı için yarışacak.