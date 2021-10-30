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Haberler Sağlık
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30 Ekim Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü korona tablosu güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından en güncel koronavirüs vaka ve ölüm sayısını paylaşıyor. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi. İşte 30 Ekim Koronavirüs tablosu detayları...

30 Ekim Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü korona tablosu güncel vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde her gün güncel koronavirüs tablosu yayınlanıyor. Türkiye'nin bugünkü korona tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından açıklayacak. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

30 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu akşam saat 19.00'dan sonra açıklanacak.

29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu resmi Twitter hesabından yayınladı.

Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" dedi

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Japonya'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede tedarik ettiği 82 milyon maskenin kullanılmadığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgından ölenlerin sayısı 1710’a çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rakamları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler artırılacak.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

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