UEFA Avrupa ve Konferans Ligleri'nde 2. hafta heyecanı bugün devam ediyor. İşte günün maçlarının programı ve saatleri ile ilgili tüm bilgiler...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

Tüm maçlar Exxen'den canlı yayınlanacak...

UEFA Konferans Ligi'nde bugün maçlarının programı şöyle:

19:45 Alashkert - HJK Helsinki

19:45 LASK Linz - M. Tel Aviv

19:45 Gent - Anorthosis

19:45 Partizan - Flora

19:45 Zorya - Roma

19:45 CSKA Sofya - Bodo/Glimt

19:45 AZ Alkmaar - Jablonec

19:45 Cluj - Randers

22:00 Feyenoord - Slavia Prag

22:00 Union Berlin - M. Haifa

22:00 PAOK - Slovan

22:00 Kopenhag - Red Imps

22:00 Tottenham - Mura

22:00 Vitesse - Rennes

22:00 Basel - Kairat

22:00 Omonia - Qarabağ