2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...
SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI
18 Mart Cuma
20.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor 3-2 Trabzonspor
19 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa
16.00 Göztepe 0-1 Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor 2-1 Başakşehir FK
19.00 Beşiktaş-Hatayspor
20 Mart Pazar
13.30 Antalyaspor-Giresunspor
13.30 Sivasspor-Altay
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor
SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (19 MART)
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