2021-2022 Süper Lig sezonunda son haftalara yaklaşıldıkça heyecan gittikçe artıyor. İşte bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper Lig'de son puan durumu...
SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI
18 Mart Cuma
20.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor 3-2 Trabzonspor
19 Mart Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor 0-2 Kasımpaşa
16.00 Göztepe 0-2 Alanyaspor
16.00 Adana Demirspor 2-1 Başakşehir FK
19.00 Beşiktaş 1-1 Hatayspor
20 Mart Pazar
13.30 Antalyaspor 4-1 Giresunspor
13.30 Sivasspor 2-1 Altay
16.00 Gaziantep FK 3-1 Galatasaray
19.00 Fenerbahçe 2-1 Konyaspor
SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (21 MART)
SÜPER LİG 31. HAFTA PROGRAMI
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)
16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)
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