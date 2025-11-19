30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı Ankara'da oynanacak!
Basketbolda 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Aralık'ta Ankara'da sahibini bulacak
Basketbolda Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin'in karşı karşıya geleceği 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 3 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve HT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
Geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa Fenerbahçe Opet ulaşırken, Türkiye Kupası'nı ise ÇİMSA ÇBK Mersin müzesine götürmüştü.