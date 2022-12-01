30 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Gecenin Ucunda, O Kız ve Kuruluş Osman" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.