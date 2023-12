30 kat hızla yayılıyor! Uzmanı uyardı: Herkes her an uyuz olabilir

30 kat hızla yayılıyor! Uzmanı uyardı: Herkes her an uyuz olabilir

30 kat hızla yayılıyor! Uzmanı uyardı: Herkes her an uyuz olabilir Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, pandemi sonrası uyuz hastalığının hızla arttığına dikkat çekerek, "30 kat hızla yayılıyor, hepimizi tehdit altına alıyor, herkes her an uyuz olabilir. Uyuz görülen tüm ailenin aynı anda hasta olsun olmasın tedavi edilmesi çok önemli. Kıyafetler 60-70 derecede yıkanmalı, kızgın ütü ile dikiş araları dahi ütülenmeli" dedi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 09.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 09.12.2023 - 09:33

