Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,700 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,750 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı Cuma günü erken saatlerde yüzde 48.2'ye kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.

Son 24 saat içinde 52,418.03 ve 54,706.16 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.04 artışla 54,087.51 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 8.45 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 6.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 12.9 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 2.15 artışla 2,751.45 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 22.01 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 318 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 7.00 artışla 604.42 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.21 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 92.58 milyar dolara yükseldi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, yaklaşık 32 milyar dolar artışla 2.0 trilyon 97.1 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden iki birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 9,499 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.2'sini Bitcoin, yüzde 15.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 138 milyar dolar düzeyindeydi.