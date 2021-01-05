İSKİ 30 saatlik su kesintisi Esenyurt, Avcılar, Büyükçekçekmece gibi ilçelerde yaşayanlar tarafından yakından araştırılıyor. Peki, 30 saat su kesintisi ne zaman başlayacak? Merak edenler için detayları ve İSKİ tarafından yapılan açıklamayı haberimizde derledik. İşte, "30 saat su kesintisi ne zaman nerelerde olacak?" sorusunun cevabı...

30 SAATLİK SU KESİNTİSİ NERELERDE OLACAK?

30 saatlik su kesintisi İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre;

ESENYURT'TA

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme mahallerinde uygulanacak;

BAŞAKŞEHİR'DE

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma'da uygulanacak;

AVCILAR’DA

Yeşilkent mahallesi'nde uygulanacak;

BÜYÜKÇEKMECE'DE

Karaağaç mahallesin'de uygulanacak;

ARNAVUTKÖY’DE

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallerinde uygulanacak;

ÇATALCA’DA

Bahsayiş mahallelesi'nde uygulanacak.

30 SAATLİK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

30 saatlik su kesintisi, 5 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında uygulanak.