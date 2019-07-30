Hadi ipucu 30 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; ”Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şarkı sözlerinin devamını nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 30 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 30 TEMMUZ
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 20.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı...
HADİ İPUCU SORUSU 30 TEMMUZ CEVABI: İŞVENE KURBAN OLAYIM
Benzemez kimse sana şarkı sözleri
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
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