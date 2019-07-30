30 Temmuz Hadi ipucu 20.30: ”Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şar

Hadi ipucu 30 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; ”Benzemez kimse sana / Tavrına hayran olayım / Bakışından süzülen …" şarkı sözlerinin devamını nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 30 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 30 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı...

HADİ İPUCU SORUSU 30 TEMMUZ CEVABI: İŞVENE KURBAN OLAYIM

Benzemez kimse sana şarkı sözleri

Benzemez kimse sana

Tavrına hayran olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

Lütfuna ermek için

Söyle perişan olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım