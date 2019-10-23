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HaberlerSavunma Sanayi

30'u aşkın Türk savunma sanayii firması Pakistan'da boy gösterecek

AA

Pakistan'da düzenlenen, Türkiye'den 30'u aşkın savunma sanayii firmasının katılacağı 'Defence Port Turkey', 24-26 Ekim'de kapılarını açacak.

pakistan savunma fuarı

24-26 Ekim'de beşincisi düzenlenecek Defence Port Turkey fuarına, Pakistan Savunma Sanayi Üretim Bakanlığı ev sahipliği yapacak.Fuarın açılışı, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sencrani tarafından gerçekleştirilecek.

Fuar dolayısıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'ndan şehir merkezine uzanan 54 kilometrelik yol, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Fuar merkezinin girişine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın posterleri asıldı.

Türk savunma sanayisi, en büyük ihracat kalemlerinden biri olarak 4 adet MİLGEM sınıfı savaş gemisi ve 30 adet Atak helikopterini Pakistan'a satmıştı.

Sektörün bugüne kadar Pakistan'a yaptığı ihracatın tutarı 5 milyar doları geçti. Bu rakamın 3 milyar dolarını MİLGEM ve ATAK helikopterlerinin satışı oluşturdu.

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