30 yıl hapisle aranıyordu, gizlendiği yer polisi bile şaşırttı
Bursa'da polis ekipleri, hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i, evinde ranzanın altındaki halının arkasına saklanırken yakaladı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelinin Şükraniye Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit eden ekipler, savcılık izninin ardından harekete geçti. Dün sabah saatlerinde eve baskın düzenleyen ekipler, aramalara rağmen şüpheliyi bulamadı.
Ekipler, odadaki ranzanın alt kısmının önünde rulo halinde duran halıyı fark etti. Halı çekildiğinde ranzanın altına saklanan Faruk Pek bulundu.