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        Haberler Gündem Güncel 30 yıl hapisle aranıyordu, gizlendiği yer polisi bile şaşırttı | Son dakika haberleri

        30 yıl hapisle aranıyordu, gizlendiği yer polisi bile şaşırttı

        Bursa'da polis ekipleri, hakkında 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i, evinde ranzanın altındaki halının arkasına saklanırken yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:22
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        Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 30 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Faruk Pek'i yakalamak için çalışma başlattı.

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        Şüphelinin Şükraniye Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit eden ekipler, savcılık izninin ardından harekete geçti. Dün sabah saatlerinde eve baskın düzenleyen ekipler, aramalara rağmen şüpheliyi bulamadı.

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        Ekipler, odadaki ranzanın alt kısmının önünde rulo halinde duran halıyı fark etti. Halı çekildiğinde ranzanın altına saklanan Faruk Pek bulundu.

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        Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Gözaltına alınan Faruk Pek, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        #Bursa
        #aranan zanlı
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