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30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

1993 yılından beri İtalya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan İtalyan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun 17 Ocak günü yakalandığı açıklanmıştı. Guardian'da yer alan habere göre, İtalyan polisi Denaro'nun gizli sığınağını buldu

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  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    İtalyan askeri polisi, 30 yıl firardan sonra Pazartesi günü tutuklanan İtalya mafyasının "son babası" olarak adlandırılan Matteo Messina Denaro tarafından kullanıldığından şüphelenilen gizli bir sığınak buldu.

     

     
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    Guardian'ın aktardığı habere göre, Sicilya'nın küçük bir kasabası olan Campobello di Mazara'daki bir evde, 60 yaşındaki Denaro'nun yaşadığı ev Salı günü keşfedildi.
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    Yetkililer, zümrüt, elmas ve diğer değerli taşları bulduklarını, aynı zamanda Denaro'nun elinde olduğuna inanılan 2017'de ölen Sicilya mafyasının liderlerinden Totò Riina'nın ölümüne ilişkin "gizli arşivini" aradıklarını söyledi. 

     

     
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    İtalya'daki mafya liderleri kendilerini korumak için evlerinin altına yaptıkları kaçış tünelleri ve dağlarda sadece yürüyerek erişilebilen evleriyle tanınıyor.

     
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    Campobello di Mazara'daki sığınağın sahip olduğu özellikler ve boyutu henüz tam olarak bilinmiyor. 

     

     
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    Bulunan evin, daha önce mafya üyesi olmakla yargılanan ve 2001'de bu evi satan birine ait olduğu iddia ediliyor.

     
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    İtalya'nın en çok aranan isimlerden olan Denaro, Sicilya mafyasının patronu olarak biliniyordu ve 1993 yılından beri aranıyordu.

     

     
  • 30 yıl kaçtı: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro'nun gizli sığınağı bulundu

    Denaro, Pazartesi günü Palermo'da bir tümör tedavisi gördüğü bir tıp kliniğinde tutuklandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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