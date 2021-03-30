30 yıllık yolda şoke eden görüntü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! İstanbul Esenyurt'ya yaşandı: 30 yıllık yolda şaşkına çeviren görüntü! - Haberler
ABONE OL

Esenyurt'ta 30 yıllık asfalt yolda şoke eden görüntü!

İstanbul Esenyurt'ta şoke eden bir olay yaşandı. İlçenin Akşemsettin Mahallesi sakinleri, yıllardır kullandıkları asfalt yolda bir anda inşaat çalışması başladığını görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle Muhtarı Nurhan Çetin, "30 senelik yolumuz kapandı. Mahalleli mağdur oldu" dedi

SON DAKİKA! İstanbul Esenyurt'ya yaşandı: 30 yıllık yolda şaşkına çeviren görüntü! - Haberler
30 yıllık yolda şoke eden görüntü!
0:00 / 0:00
DHA

İlçede, Akşemsettin Mahallesi'nde yer alan bir asfalt yolda geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmaları başladı. Yol demir paravanlarla kapatıldı. Cami, sağlık ocağı ve okullara çıkan yolun kapanması üzerine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

MUHTAR: RUHSAT 2017 YILINDA ALINMIŞ, YAPILACAK BİR ŞEY YOK' DEDİLER

DHA'da yer alan habere göre Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Nurhan Çetin, mağdur olduklarını belirterek, "30 yıllık yolda gelinen nokta, yolumuz kapandı. 2013 yılından beri burası mahkemelikmiş. Vatandaş mahkemeyi kazanmış ve bu yol tapulu bir yol olmuş. 2017 yılında ruhsatı çıkarılmış. 5 gün önce de inşaata başlandı" dedi. Çetin, "Burası tapulu yermiş, yolumuz kapanıyormuş. Belediye başkanına da çıktım her yere çıktım. Dediler ki '2017 yılında ruhsat alınmış, bizim yapacağımız bir şey yok' " diye konuştu.

"GEREKİRSE İMZA TOPLAYACAĞIM, MAHKEMEYE VERECEĞİM; BU YOLU AÇTIRACAĞIZ"

Çetin, "Biz de onun mücadelesini veriyoruz mahalleli olarak. 30 senelik yolumuz kapandı. Vatandaşlar da bana geliyor, muhtara geliyorlar. Ben de öncülük yapıyorum vatandaşlara. Gerekirse imza toplayacağız, mahkemeye vereceğiz. Kanun neyi gerektiriyorsa, gerekirse imza toplayacağım, mahkemeye vereceğim. Bu yolu açtıracağız. Bir 6 metrelik yolumuzu açtıracağız. Çünkü burada 3 tane okulumuz var. Cami var, cemevi var. Sağlık ocağımız var. 1 tane yol bize yeterli değil" şeklinde konuştu.

"AÇSINLAR YOLUMUZU, İNSANLAR MAĞDUR"

Yıllardır Akşemsettin Mahallesinde yaşadığını belirten Okan Güngör, "Yolumuz kapandı. Burada 3 tane okul var, sağlık ocağı var. Cami var, cemevi var. Ondan dolayı rahatsızız. Kınıyoruz yani. Yolumuzun açılmasını rica ediyoruz yani. Açsınlar yolumuzu. İnsanlar mağdur. Herkes mağdur" diye konuştu.

"YOLUMUZUN BİZE GERİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Alaattin Üstekin, "Burası asfaltı dökülmüş bir yoldu. Kışın zor hava şartlarında belediye otobüsü o yoldan çıkamayınca bu yolu kullanıp çıkıyordu. Kaldırım bakın kendini belli ediyor. Bu ıhlamur ağaçlarının oradan gerisi yoldu. Komple asfalttı. Ondan dolayı bu yolumuzun bize geri verilmesini istiyoruz" dedi. Belediyeden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL/1 sonuçları için tarih verdi!
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD -30 Mart
GÜNDEMSon depremler listesi (Kandilli - AFAD)
Son dakika: Tepki çeken olayda dava düştü! - Haberler
GÜNDEMTepki çeken olayda dava düştü!
Okullar ne zaman tatil olacak, 2021 yaz tatili ne zaman? MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı var mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Kafeler ve restoranlar kapandı mı? Restoranlar ve kafelerin çalışma saatleri
GÜNDEMKafeler ve restoranlar kapandı mı?
2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 ALES, KPSS, YKS, YDS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
SON DAKİKA: 4 yıl sonra aynı acı! Çaresiz anne yürek yaktı
GÜNDEM4 yıl sonra aynı acı! Anne yürek yaktı
BARAJLAR! Son dakika: 30 Mart İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ
GÜNDEMİSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
SON DAKİKA: Kızının yanında vurmuştu! Necla'nın katili hastanede öldü
GÜNDEMNecla'nın katili hastanede öldü