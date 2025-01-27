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        Haberler Dünya 300 binden fazla Gazzeli kuzeye döndü | Dış Haberler

        300 binden fazla Gazzeli kuzeye döndü

        İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrası Gazzeliler, kentinden kuzeyine dönüyor. Kuzeye dönen Gazzelilerin sayısı ise 300 bini aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:16 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:16
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        300 binden fazla Gazzeli kuzeye döndü
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        Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye döndüğünü bildirdi.

        Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.

        Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

        İsrail'in yaklaşık 16 ay devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla kuzeye dönmeye başladı.

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