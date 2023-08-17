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        Haberler Gündem 3. Sayfa 300 km yolculuk yapıp 750 bin TL kaptırdı: 3 şüpheli yakalandı! - Şanlıurfa haberleri

        Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya gidip dolandırıcılara 750 bin TL verdi

        Sahtekarlar bu kez depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yaşayan bir kişiyi hedef aldı. Olayda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlılar, O.K. adlı vatandaşı dolandırdı. O.K.'nin Şanlıurfa'ya gidip 750 bin TL değerinde para ve altın teslim ettiği 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:40
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        300 km yolculuk yapıp 750 bin TL kaptırdı
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        Kahramanmaraş'ta oturan O.K., telefonla kendisini arayıp kamu görevi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı.

        DHA'da yer alan habere göre O.K.’nin Şanlıurfa’ya gidip 750 bin TL değerinde para ve altını teslim ettiği 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kahramanmaraş’ta oturan O.K.’yi telefonla arayan kişiler, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütlerine finansman sağladığını söyleyerek korkutup para istedi. O.K., Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya gelerek burada tanımadığı kişilere 58 bin 400 TL para, 52 Cumhuriyet altını, 29 gram altın, 3 çeyrek altın olmak üzere toplam 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyasını teslim etti. Bütün birikmişini dolandırıcılara veren O.K., şüphelilere bir daha telefonla ulaşamayınca, dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Ekipler, şüphelileri tespit edip, içinde bulundukları aracı takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araçta yapılan aramada, O.K.’den aldıkları para ve altınlar ile ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu el geçirildi. Şüpheliler K.Ç., S.A. ve R.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

        Fotoğraflar: AA

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