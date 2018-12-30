Çelik, AA muhabirine 2018 yılı faaliyetleriyle 2019 planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda 300 Koyun Projesi olarak bilinen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi"nin Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Sigortaları Havuzu arasında yapılan protokolle hayata geçirildiğini anımsatan Çelik, projede hayvan tedarik ve teslim kısmını TÜDKİYEB'in üstlendiğini söyledi.

Çelik, 300 Koyun Projesi çerçevesinde ilk etapta 50 bin koyun tedarik edileceğinin belirterek "TİGEM tarafından hazırlanan teknik şartname doğrultusunda tedariki yapılan hayvanlar talep sahibi yetiştiricilere teslim ediliyor. 300 Koyun Projesi, 30 Haziran 2019'da sona erecek olup bu tarihe kadar tedarik ve dağıtımlar planlandığı gibi tamamlanacaktır." diye konuştu.

DESTEKLER HAYVAN ÜRETİMİNİ ARTIRACAK

Son 10 yıldır küçükbaş hayvan sayısının arttığına işaret eden Çelik, haziran verilerine göre, hayvan sayısının 36 milyonu koyun ve 11 milyonu keçi olmak üzere toplamda 47 milyon olduğunu aktardı. Çelik, en fazla küçükbaş hayvanın 2 milyon 516 bin baş koyun ile Van ve 757 bin baş keçi ile Mersin'de olduğunu söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvanların verimini artırmak için çalışmaların devam ettiğini, birliklerde 1 milyon 250 bin hayvan ıslahı yaptıklarını kaydetti.

İlgili yönetmelikle yapılan değişiklikle her yaştaki koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmesi için 31 Mart 2019'a kadar af getirildiğine dikkat çeken Çelik, yetiştiricileri mağdur olmamaları için duyarlı davranmaları konusunda uyardı.

Çelik, anaç koyun keçi desteği kapsamındaki hayvanların yaşının 15-90 aydan 15-120 aya çıkarıldığını belirterek söz konusu desteklerin hayvan üretimini artıracağını kaydetti.

Yeni yılda küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına çözüm aramaya devam edeceklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Beklentilerimizin başında öncelikle sektörümüzün olmazsa olmazı olan nitelikli çoban bulma ve çalıştırma sorununun çözüm bulmasıdır. Diğer yandan yem maliyetleri oldukça yüksektir. Ama ülkemizde küçükbaş hayvancılığın meraya dayalı yapıldığı gerçeği de vardır. Meralarımız koyunlarımız ve keçilerimizindir. Koyun ve keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber ekonomik anlamda da ülkenin sigortasıdır. İnsanların köylerinde kalması için, köyden kente göçlerin önlenmesi için sosyal açıdan da önemli bir sektördür. Onun için küçük aile işletmelerinin 2019 yılında daha çok desteklenmesini bekliyoruz.

İleriki yıllar için ana hedefimiz küçükbaş hayvan sayısının artırılmasıdır. Bugün 47 milyonluk küçükbaş hayvan varlığımızla Avrupa’da birinci sırada olmamıza rağmen biz bu sayının yetersiz olduğunu ve bu rakamın orta vadede 60-70 milyona çıkarılmasını hedefliyoruz."

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