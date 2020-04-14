Valilikten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131, Bing\u00f6l den Adana ya uyu\u015fturucu sevk edilece\u011fi ve metropol \u015fehirlere da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 bilgisine ula\u015ft\u0131.Jandarma ekipleri, 13 Nisan da Hani il\u00e7esinin Veziri b\u00f6lgesinde olu\u015fturduklar\u0131 yol kontrol ve arama noktas\u0131nda \u015f\u00fcpheli arac\u0131 durdurmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.Dur ihtar\u0131na uymayan ve h\u0131zla uzakla\u015fan ara\u00e7 takip sonucu durduruldu.Ara\u00e7ta ve i\u00e7indeki \u015f\u00fcphelilerin \u00fczerinde yap\u0131lan aramada 30 paket halinde 305 kilogram esrar ve ruhsats\u0131z tabanca bulundu.Olayla ilgili 4 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131, ele ge\u00e7irilen uyu\u015fturucu muhafaza alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u015e\u00fcphelilerin jandarmadaki i\u015flemleri s\u00fcr\u00fcyor.