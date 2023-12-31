Haberler Gündem 31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastane poliklinikleri tatil mi?

31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler tatil mi? Yeni yıla artık saatler kala 31 Aralık bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Yılbaşının resmi tatil olması sebebiyle bazı kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda vatandaşlar "Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler açık mı, tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair bilgiler... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:52 facebook

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Yılın son saatleri yaşanırken 31 Aralık bugün hastanelerin çalışma durumu araştırılıyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız bugün ve yarın hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? Yılbaşında 1 Ocak 2024 yarın hastaneler tatil mi? İşte, konuyla ilgili detaylar...

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31 ARALIK BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık günü hastanelerin poliklinikleri mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca 31 Aralık günü özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.