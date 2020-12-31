2020 yılının bitmesine saatler kala 31 Aralık gününde hastane randevusu olan veya hastaneye gitmek isteyen kişiler hastanelerin hizmet verip vermediğine ilişkin araştırmalarda bulunuyorlar. Peki bugün 31 Aralık'ta hastaneler açık mı? İşte ayrıntılar...

31 ARALIK BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değildir. Bu nedenle 31 Aralık günü hastanelerin poliklinikleri mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca 31 Aralık günü özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

31 Aralık resmi tatiller arasında yer almadığı için hastaneler açık olacak. Ayrıca hastaneler yarım gün değil, tam gün olarak vatandaşlara öğleden sonra mesai bitimine kadar çalışacak.

1 OCAK 2021 YARIN HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

1 Ocak 2020 günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.