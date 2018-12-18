31 Aralık pazartesi günü okullar tatil mi?

31 Aralık pazartesi günü tatil olacak mı? sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu yıl 31 Aralık yani yılbaşı gecesi pazartesi gününe denk geliyor.

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?

Yılbaşı tatilinin 4 gün olma ihtimali yılbaşının pazartesi gününe denk geliyor olmasıyla alakalı. 1 Ocak 2019 günü resmi tatil... Pazartesi günü de tatil ilan edilirse Cumartesi Pazar Pazartesi ve Salı olmak üzere yılbaşı tatili 4 gün olmuş olacak. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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