31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi SHOW TV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık SHOW TV yayın akışı nedir?
31 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:15
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tekrar
08:00
Kendine İyi Bak Yeni Bölüm
09:45
Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Canlı
11:30
Yeni Gelin Tekrar
12:45
Milyarder (Türk Filmi)
15:15
Yılbaşı Sürprizi
18:45
Show Ana Haber Canlı
20:00
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
01:30
Yeni Yıl Klip Show
02:30
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, Tekrar
04:30
Yılbaşı Sürprizi Tekrar
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