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31 Aralık SHOW TV yayın akışı nedir?

SHOW TV 31 Aralık yayın akışı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri bakanlığı tarafından açıklanan yılbaşı sokağa çıkma yasağı, televizyon ekranlarında yayınlanacak yılbaşı programlarına ilgiyi arttırdı. 31 Aralık SHOW TV yayın akışı nedir?

31 Aralık SHOW TV yayın akışı nedir?

31 Aralık gecesi televizyon ekranlarında yer alacak diziler ve programlar merak ediliyor. Tüm televizyon kanalları gibi SHOW TV'de de 31 Aralık günü ve gecesi yılbaşına özel pek çok program seyirciyle buluşacak. 31 Aralık SHOW TV yayın akışı nedir?

31 ARALIK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tekrar

08:00
Kendine İyi Bak Yeni Bölüm

09:45
Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler Canlı

11:30
Yeni Gelin Tekrar

12:45
Milyarder (Türk Filmi)

15:15
Yılbaşı Sürprizi

18:45
Show Ana Haber Canlı

20:00
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01:30
Yeni Yıl Klip Show

02:30
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, Tekrar

04:30
Yılbaşı Sürprizi Tekrar

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