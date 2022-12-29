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31 Aralık ve 1 Ocak AVM’ler kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri

Yılbaşına geri sayım devam ediyor. Yılbaşı öncesinde ve sonrasında tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen kişiler 31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatlerini merak ediyor. Yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak Pazar günü pek çok işletme tatil yapacak. Bu kapsamda her sene olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezlerinde çalışma saatlerinde değişiklik gösterecek. İşte detaylar...

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  • 31 Aralık ve 1 Ocak Avm’ler kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında Avm’ler açık mı kapalı mı ve çalışıyor mu?

    Yılbaşına az bir süre kala yılbaşı tatilinde nerelerin açık olacağına ilişkin araştırmalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı tatili ile 31 Aralık ve 1 Ocak'ta alışveriş yapmayı planlayan kişiler "Yılbaşı ve 1 Ocak AVM'ler açık mı, yılbaşında alışveriş merkezleri kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
  • 31 Aralık ve 1 Ocak Avm’ler kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında Avm’ler açık mı kapalı mı ve çalışıyor mu?

    YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILACAK?

    Alışveriş merkezleri genellikle 10:00 - 22:00 çalışma saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat resmi tatillerde bu saatlerde değişiklik yaşanabilir. Genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.
  • 31 Aralık ve 1 Ocak Avm’ler kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında Avm’ler açık mı kapalı mı ve çalışıyor mu?

    1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

    Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır. AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.
  • 31 Aralık ve 1 Ocak Avm’ler kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında Avm’ler açık mı kapalı mı ve çalışıyor mu?

    31 ARALIK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

    31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Fakat 1 Ocak resmi tatildir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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