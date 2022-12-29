Yılbaşına az bir süre kala yılbaşı tatilinde nerelerin açık olacağına ilişkin araştırmalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Yılbaşı tatili ile 31 Aralık ve 1 Ocak'ta alışveriş yapmayı planlayan kişiler "Yılbaşı ve 1 Ocak AVM'ler açık mı, yılbaşında alışveriş merkezleri kaçta açılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...