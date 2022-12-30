Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışacak mı, ücretsiz mi?

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yarısı yılbaşı olarak kutlanacak. Bu sene yılbaşının hafta sonuna denk gelmesiyle yeni yıl planları yapılmaya başlandı. Yeni yıl tatilinde gezecek olanlar yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını sorguluyorlar. İşte 31 Aralık 2022- 1 Ocak 2023 Ankara, İzmir, İstanbul otobüs, vapur, metrobüs, Marmaray, metro saatleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışacak mı, ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul otobüs, vapur, metrobüs, Marmaray, metro saat kaça kadar açık?

    Bu yıl 31 Aralık Cumartesi gününe, 1 Ocak ise Pazar gününe denk geliyor. Yılbaşı bu sene hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle yeni yıl planları yapılmaya başlandı. Yılbaşı tatilinde toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyorlar. İşte detaylar...
  • 31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışacak mı, ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul otobüs, vapur, metrobüs, Marmaray, metro saat kaça kadar açık?

    YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (31 ARALIK-1 OCAK) 

    Yeni yıldan toplu taşıma kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu durum 31 Aralık günü için geçerli olmayacak.
  • 31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışacak mı, ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul otobüs, vapur, metrobüs, Marmaray, metro saat kaça kadar açık?

    İETT YILBAŞINDA ÜCRETSİZ Mİ?

    İBB'den yapılan açıklamaya göre "2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır."
  • 31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışacak mı, ücretsiz mi? 31 Aralık-1 Ocak Ankara, İzmir, İstanbul otobüs, vapur, metrobüs, Marmaray, metro saat kaça kadar açık?

    YILBAŞINDA KESİNTİSİZ ULAŞIM

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta toplam 168 sefer düzenleyecek. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.