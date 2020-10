BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Paylaşmayı seven ve her şeye iyi niyetle yaklaşan Balık burçları için güzel bir hafta! İkili ilişkilerde aradığınız mutluluğu bulmuş olabilir ya da sizi heyecanlandıracak biriyle tanışmış olabilirsiniz. Bu durum her konuda pozitif olmanızı sağlıyor. Kariyer konusunda yeni görüşmeler, yeni tanışmalar yaşanabilir. Mesleki anlamda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Fakat büyük planlarınızı 3 Kasım sonrasına bırakmanızda fayda var. 31 Ekim'deki Dolunay'da kariyerinizi bir düzene sokmak için planlamalarda bulunabilirsiniz.