Yeniden şehrin caz hali 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin ertelendiği 2020'de Türk Caz tarihine; kayıtlarıyla, söyleşileriyle ve belgesel çekimleriyle arşiv niteliğinde önemli bir belge bırakan Akbank Caz Festivali, 31'inci yılını müzisyenler ve dinleyicileriyle yeniden bir araya gelerek kutluyor.

Yıllar içinde genişleyen müzikal yelpazesi kapsamında programında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veren Akbank Caz Festivali, şehirde bu sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile karşılayacak.

Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen 31'inci Akbank Caz Festivali'nde açılış; 1 Ekim'de Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde Elif Çağlar'ın caz ile başka türleri harmanlayan şarkıları ve funk, caz, dünya müziğini repertuvarında birleştiren Defjen Daf Ensemble'ın dokunuşuyla olacak.

Babylon, Zorlu PSM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bova'ya bu yıl Galataport İstanbul Paket Postanesi̇ ve festivale yeni eklenen açık hava sahneleriyle Müze Gazhane, Swissotel Sultan Park eşlik ediyor. callinghouse, festivalin dinamik sahnesine ev sahipliği yaparken; Cazlı Brunh, Bizim Tepe'de Flapper Swing Band performansı ile gerçekleşecek.

Deniz Taşar

Akbank olarak bir yandan ekonomiyi desteklerken diğer yandan da eğitim, girişimcilik ve kültür sanat alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank Caz Festivali'nin de kültür sanat alanında uzun soluklu projelerinden biri olduğunu belirtti. Akbank Caz Festivali'yle şehri cazın farklı renkleriyle 31'inci kez buluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Binbaşgil, konuşmasına şöyle devam etti; "Caz doğaçlamanın hakim olduğu bir müzik türü. Doğaçlama da; kalıplara sığmama, özgürlük, spontane olma, hızla harekete geçme imkanı tanıyor. 2020'nin Mart ayından beri ise hepimiz bunun tam tersi bir hayat yaşadık. Evlerimizden çıkmadık, istediğimizi yapamadık. İşte bu dönemde de Evin Caz Hali konserleri ve 30'uncu Yıl albümümüz 'Dün, Bugün, Yarın' yeni bir soluk getirdi. Yavaş yavaş geride bıraktığımız bu zorlu süreçte sanatçılarımız da olumsuz etkilendi. Onlara bu dönemde destek olmaya çalıştığımız gibi festivalimiz kapsamında da özellikle yerli sanatçılarımızı merkeze aldık. 100'ün üzerinde yerli sanatçımız festivalimizde sanatseverlerle birlikte olacak. Festivalimizde genç müzisyen ve sanatçılarımızın yer almasından dolayı da ayrıca çok mutluyuz. Bu etkinlikleri, onları usta isimlerle bir araya getirme konusunda da bir fırsat olarak görüyoruz. Artık uluslararası bir etkinlik haline gelen festivalimizin bütün sanatseverlere bir nefes olacağına inanıyorum."

Akbank Caz Festivali'nin bugüne kadar 5 binin üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırladığını söyleyen Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 30 yılda 773 konser, bin atölye ve 100'ün üzerinde söyleşi ile 500 bine yakın izleyiciye ulaştıklarını anlattı. Bigalı, bu yılki festival programıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı; "Pandemi döneminde çevrimiçi olarak yıl boyu caz konserlerimizi devam ettirdik. Şimdi ise festivalle birlikte fiziksel olarak bir araya geleceğimiz konserlerimiz olacak. Bu yıl sanatseverler festival boyunca 10 günde gerçekleştirilecek 15 konserde 100'den fazla sanatçının performansını izleyebilecek. Biz bu yılki festivalimize sadece Türkiye'den grupları davet ettik. Amacımız maksimum sayıda sanatçıya destek olmaktı. Bu yıl festivalde özel projeler ve buluşmalar yer alacak. Ayrıca, bu sene içlerinde açık hava sahnesi de bulunan 10 farklı mekanda yapılacak konserlerde birçok genç müzisyen ve sanatçı yer alacak. Akbank Caz Festivali, JAmZZ Genç Yetenek Yarışması'nın 2020 kazananlarını da ağırlayacak. Festivaldeki JAmZZ gecesinde eski JAmZZ finalistlerimizden Deniz Taşar ve 2020 JAmZZ kazananları bir araya gelecek. Festival olarak önümüzdeki yıllarda da gençlere bu anlamda desteğimizi sürdüreceğiz ve onları usta isimlerle bir araya getirmeye devam edeceğiz. Festival kapsamında bu yıl bazı konser mekanlarında dansçıların çevrim içi yayınlanacak dans performanslarını izleyeceğiz. Kısacası Şehrin Caz Hali'nde dans da olacak."

31'inci Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konserleri ve özel projeleri ise Akbank Sanat, Kültür Sanat ve Organizasyon yöneticisi Gözde Sivişoğlu paylaştı.

Özel projeler ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan 31. Akbank Caz Festivali'nde; Türk makam müziği eserlerinin caz düzenlemeleriyle yorumlandığı 'OttoJazz' Ensemble'da Cenk Erdoğan'a neyzen Muhammed Ceylan ve kemençeci Emre Erdal eşlik edecek. Ramazan Sesler, Akbank Caz Festivali katılımcılarını saksafonda Anıl Şallıel ve piyanoda Kaan Bıyıkoğlu'nun eşlik ettiği, "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" projesiyle ince makamlardan Trakya - Balkan ritimlerine uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

Selen Gülün, kadın şarkı yazarı ve bestecilerin görünürlüğünü artırmayı amaçlayan 'Kadınlar Matinesi' projesini, Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek özel gecede, Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyacak. "Kadınlar Matinesi"nde, Selen Gülün'e Çağıl Kaya ve Özge Fışkın'la birlikte ilk kez Jülide Özçelik eşlik edecek.

Güç Başar Gülle, Osmanlı - Türk müziğinin çok boyutlu estetiğinden ilham alan son projesi 'Synthetic Vision' ile ilk kez 31'inci Akbank Caz Festivali sahnesinde olacak. İlhan Erşahin's İstanbul Sessions'ın geçtiğimiz yıl yayımlanan "Bir Zamanlar Şimdi" albümünün, ilk canlı performanslarından biri için sanatseverlerle buluşacağı konserde; İlhan Erşahin'e usta müzisyen Arto Tunçboyacıyan eşlik edecek.

Şehre cazın tüm renkleriyle dönerken, caz müziği ile farklı müzik türlerini bir arada dinleme fırsatı sunan bir diğer konser; hip - hop dünyasının yakından tanıdığı Da Poet ile trompet sanatçısı Barış Demirel'in hip-hop, rap, funk, Anadolu-saykedelik gibi tarzlara dokunan heyecan verici performansı olacak.

Akbank Caz Festivali sahnesinde türlerin birbiri içinde eridiği, açık havanın özel performanslarından Kamufle & Lara Di Lara, 2 Ekim akşamı Müze Gazhane'de unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Okay Temiz, Oriental Wind'in 70'lerin başında Stockholm'de başlayan yolculuğunu 31'inci Akbank Caz Festivali sahnesine taşırken; Baki Duyarlar, 'JazzArk Project' ile Akbank Caz Festivali'ndeki performansında iki önemli konuğu, Şennur Dinleyen ve Tolga Karaslan'ı ağırlayacak. Türkiye caz sahnesinin en başarılı davulcularından biri olarak kabul edilen Ediz Hafızoğlu'na, türlere sığmayan seçkisiyle Ceylan Ertem eşlik edecek.

Okay Temiz

2020'de dinleyiciyle buluşturduğu 'NA-Zİ-LE' albümüne 31'inci Akbank Caz Festivali'nde eşlik edeceğimiz Kaan Çelen, sahneyi usta müzisyenler Tolga Bilgin, Tamer Temel, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ile paylaşacak. Oğuz Büyükberber'in çağdaş kompozisyonları, caz ve Türk müziği unsurlarıyla kaynaştırdığı stiline ortak olunacak gecede, Can Kozlu, Derya Türkan, Tolga Tüzün ve Apostolos Sideris'e de kulak verilecek.

Genç müzisyenleri ülkenin önde gelen cazcılarıyla yeniden buluşturmayı amaçlayan Akbank Caz Festivali bu sene JAmZZ sahnesini, 2013 JAmZZ yarışmasında En İyi Yorum ödülü alan Deniz Taşar ve 2020 kazananları Yunus Belgin ve Atılgan Nalıncıoğlu ile paylaşıyor.

Festivalin yeni duraklarından callinghouse'da bir araya geleceğimiz Mousikē'ye yeni medya sanatçısı/da'nın görselleri eşlik edecek.