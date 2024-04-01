31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Türkiye dün sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi. Seçim sonuçlarına göre il ve ilçe belediye başkanları kadar mahalle muhtarlarının da kim olduğu merak ediliyor. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından "Muhtarlık sonuçları nereden öğrenilir?" sorgusu da gündemdeki yerini aldı. İşte, muhtarlık seçim sonuçlarına dair merak edilenler...

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